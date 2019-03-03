Ankaragücü taraftarına veda
Antalyaspor'la oynanan mücadele sonrası Antalya dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları M. Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için tören düzenlendi.
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