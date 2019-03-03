Ankaragücü taraftarına veda
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ankaragücü taraftarına veda

Ankaragücü taraftarına veda

Antalyaspor'la oynanan mücadele sonrası Antalya dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları M. Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için tören düzenlendi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
03 Mart 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN