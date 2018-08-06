Andre Ayew Benfica maçında oynayacak mı? Son dakika gelişmesi
Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Fenerbahçe'nin hafta içindeki antrenmanlarına çıkmamıştı. Fenerbahçe taraftarı yıldız oyuncunun durumunu merak ederken yıldız isim Benfica maçı kadrosuna dahil edildi. Cagliari maçında ters bir hareket yaptığı için Cuma günkü antrenmanda riske edilmeyen Andre Ayew'in son durumunu Fotomaç Gazetesi Yazarı Emre Bol değerlendirdi. Takımın Benfica maçı öncesi Estadio de Luz'daki son çalışmasını yerinde takip eden Emre Bol, Andre Ayew'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun şans vermesi durumunda Ayew yarınki karşılaşmada forma giyebilir.
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