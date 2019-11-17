Andorra - Türkiye maçının ilk 11'leri
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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