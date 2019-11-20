Andorra 2 - 0 Türkiye U21 l ÖZET
Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme 6'ncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi. Özeti izlemek için tıklayın!
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