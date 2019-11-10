Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Emre Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

Romanya Milli Takımı, Twitter hesabı üzerinden Andone'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, yapılacak iki karşılaşmada Andone'nin oynayamayacağını ve Galatasaray sağlık heyetiyle yapılan ilk görüşmelerde sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık şüphesi bulunduğunu söylediler. Bu durumda Andone'nin sezonun ilk yarısında kalan maçlarda forma giymesi zor gözüküyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Gaziantep FK maçının ardından Andone ile ilgili "Durumu ciddi gözüküyor" açıklamasını yapmıştı. Galatasaray tarafından henüz MR sonuçları açıklanmış değil, MR'ın ardından net sonuçlar açıklanacaktır. Romanya Milli Takımı, ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu bilgisini Galatasaray'dan aldıklarını ifade ediyorlar. Bu sakatlığın tedavisi de uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor.