ANALİZ | Üç büyüklerin gelir kapıları
Ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren üç büyük takım, son 5 sezonda oyuncu satışlarından büyük gelirler elde etti. Bu süreçte Galatasaray, en fazla satışı Almanya'ya yaparken, Beşiktaş İngiltere'den, Fenerbahçe ise Suudi Arabistan'dan büyük bonservis bedelleri kazandı.
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