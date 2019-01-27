ANALİZ: Fenerbahçe ayağa kalkamıyor!
Fenerbahçe bir türlü belini doğrultamıyor! Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla başlayan sarı lacivertliler tarihinin en kötü ve dramatik sezonunu geçiriyor!
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