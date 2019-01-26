ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor
Ziraat Türkiye Kupası'na Ümraniyespor'a elenerek son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, bir türlü kötü gidişatı durduramıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Juan Mata bombası!
- Fenerbahçe yine yenemedi sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar
- Islam Slimani'nin yeni adresini açıkladılar!
- Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyor...
- İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı 11'i!
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
- Fenerbahçe'de iki isim gözden düştü
- Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!