ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor
Videoyu Daralt

ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Ziraat Türkiye Kupası'na Ümraniyespor'a elenerek son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, bir türlü kötü gidişatı durduramıyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Ocak 2019, Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN