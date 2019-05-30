ANALİZ | Eski yıldızlar düşmekten kurtulamadı
Süper Lig'den ayrıldılar, küme düşmekten kurtulamadılar... Kimi finansal sorunlardan kimiyse performansı dolayısıyla takımlarına veda etti. Bir dönem Süper Lig'de forma giyen oyuncular, ayrıldıktan sonra hayal kırıklığı yaşadı.
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