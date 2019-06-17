ANALİZ | Azı karar çoğu zarar
Transferin fazlası zararlı... İstatistikler, bir sezonda çok sayıda transfer yapan kulübün başarısız olma ihtimalinin arttığını gösteriyor.
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