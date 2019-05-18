Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde
Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
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