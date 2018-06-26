Amrabat'tan VAR sistemine şok tepki
Fas'lı futbolcu Amrabat, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda dün oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan İspanya maçı sonrası kamerelara VAR sisteminin hareketini yaparak 'VAR is bullshit' (VAR tam bir saçmalık) demesi tüm dünya basınında gündem oldu.
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