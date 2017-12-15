Amatör ligde skandal görüntüler

Brezilya'nın başkenti Rio'da bir yerel amatör lig maçında çekilen görüntüler 'yok artık' dedirtti. Penaltı atışı sırasında sahaya giren taraftarlar bir yana, atışı kullanacak oyuncunun arkasında duran ve elinde makineli tüfek olan bir şahıs ve bu şahsın gol sonrası etrafta çocuklar da varken havaya ateş açması durumun vehametini gözler önüne serdi.