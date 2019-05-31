Altıparmak ve Palut A Spor'a konuştu
Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Mehmet Altıparmak ve Hatayspor teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrası duygularını A Spor'a anlattı.
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