Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle, evinden çıkamayan 92 yaşındaki taraftar Mehmet Ali Çıracı'yı telefonla arayarak moral verdi.
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