Altay Bayındır'ın talipleri artıyor! Premier Lig...
Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı transfer gündemine aldı.
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