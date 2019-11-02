Altay Bayındır'a tam destek

Başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken kaleci, buna rağmen yan toplarda ve topu oyuna sokarken yaptığı bireysel hatalarla eleştiri topladı.

Altay Bayındır, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde yediği golde pas hatası yaptı.

Hatalarına rağmen genç kalecinin potansiyeline güvenen Ersun Yanal'ın, Altay'a görev vermeye devam edeceği öğrenildi. Taktik gereği hücumu kalecinin başlatmasını isteyen deneyimli çalıştırıcının, Altay'ın bu konuda kendini geliştireceğine inandığı belirtildi.

Hataların azalması için 21 yaşındaki kaleciyi zorda bırakacak pozisyonlarda geriye oynanmaması yönünde futbolcularını da uyaran Yanal'ın, savunma ve orta saha oyuncularından daha fazla inisiyatif almasını istediği kaydedildi.

9'u lig ve 1'i kupada olmak üzere 10 maçta oynayan Altay Bayındır, kalesinde 10 gol gördü.