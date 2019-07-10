Altay Bayındır resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
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