Altay Bayındır: "Emre ağabeyin kaçırdığı penaltıyla aynı pozisyon"
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır maç sonrası tartışma yaratan tekrar kararıyla ilgili konuştu. Genç file bekçisi "Geçen hafta Emre ağabeyin kaçırdığı penaltı aynı pozisyon. Bir adım öne çıkılır bu gayet normal. Yapacak bir şey yok, çok üzgünüz" şeklinde konuştu.
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