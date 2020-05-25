Alper Yılmaz: Sezonu oynayarak bitiremediğimiz için üzgünüz - Son dakika Basketbol videoları - Fotomaç
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Alper Yılmaz: Sezonu oynayarak bitiremediğimiz için üzgünüz

EuroLeague yönetiminin 2019-2020 sezonunu corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle iptal etmesinin ardından Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çok iyi geçirdiğimiz bir sezonu oynayarak bitiremediğimiz için üzgünüz. İnsan sağlığı bütün başarılardan çok daha önemli hepimiz için." ifadelerini kullandı.

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25 Mayıs 2020 , Pazartesi
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