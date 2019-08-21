Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı
Fenerbahçe'de kendi talebiyle ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...
- Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!
- Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler
- Emre Belözoğlu: Bireysel olarak net hazır değilim
- Fenerbahçe'ye kötü haber! İtalya'da kalıyor
- Fenerbahçe taraftarından Sivasspor maçı sonrası isyan!
- Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tedirginlik!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.