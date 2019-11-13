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Alper Potuk satış listesinde

Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Zajc, Jailson ve Mehmet Ekici'yi göndererek ara transfere kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Alper Potuk da satış listesine kondu... 2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı.

Ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan alper, teknik heyetin gözüne giremedi...

Yanal'ın planlarında yer bulamayan tecrübeli futbolcunun devre arasında gidişine hayır denmeyecek. takım bulması halinde Alper Potuk'a yönetim tarafından her türlü kolaylık sağlanacak.

2013 yılından beri sarı lacivertli formayı giyen orta saha oyuncusu, bu sezon 3 maçta toplam 22 dakika süre alabildi...

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13 Kasım 2019 , Çarşamba
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