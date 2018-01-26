Alp Pehlivan: Uzun zamandır böyle bir Quaresma görmedim.
A Spor yorumcusu Alp Pehlivan, Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Quaresma'nın etkili bir oyun ortaya koyduğunu söylen Pehlivan, "Uzun zamandır böyle istekli bir Quaresma görmedim" ifadelerini kullandı.
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