Almanya 2-2 Hollanda

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Hollanda 2-2 berabere kaldı.2-1 geride olan Hollanda'da son dakikalarda savunma oyuncusu Virgil van Dijk, santrfora geçerek gol aradı ve beraberlik golünü kaydetmeyi başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Antalyaspor deplasmanında Ryan Donk'u forvete göndererek 3 puanın kazanılmasında anahtar bir hamleye imza atmıştı.