Ali Şen'den flaş sözler! "Ali Koç gider"
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'nin bu sezon mutlak şampiyonluk hedefine ulaşması gerektiğini dile getirdi. İşte detaylar... .
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