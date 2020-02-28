Ali Şafak Öztürk: 5 maçtır yenilmiyoruz
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe maçı ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleri hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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