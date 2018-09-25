Ali Koç'tan taraftarlara fırça!
Ali Koç Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası, "Başkanım takıma el at" diyen taraftarlara fırça attı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cocu Zagreb maçında rotasyona gidiyor!
- Cocu, Konyaspor maçından sonra umutlu!
- Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal sesleri!
- Fenerbahçe farklı kaybetti! Capsler patladı...
- Sönük yıldızlar!
- Merih Demiral performansı ile göz doldurdu!
- İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
- İşte FIFA 19'da Süper Lig'in en iyileri!