Ali Koç'tan taraftara yine fırça!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir ile Kadıköy'de berabere kaldıkları mücadele sırasında bir Fenerbahçeli taraftara "Terbiyesizlik yapma!" şeklinde fırça atarken kameralara yansıdı.
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