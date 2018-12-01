Ali Koç'tan Ersun Yanal sorusuna yanıt
Fenerbahçeli bir taraftar, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile telefonda yaptığı konuşmayı yayınladı. Taraftar, Ali Koç'a Ersun Yanal'ın durumunu sordu.
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