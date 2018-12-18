Ali Koç'tan Ersun Yanal itirafı! "Bu yüzden sözümüzden döndük"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
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