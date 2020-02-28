Ali Koç'a protesto
Fenerbahçe'de futbolun ardından basketbolda da Galatasaray'a karşı alınan yenilgiden sonra taraftarlar isyan bayrağını çekti. Tribünü dolduran seyircilerin hedefinde başkan Ali Koç vardı.
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