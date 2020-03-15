Ali Koç'a eleştiri: Takımı manava çevirdin!
A Spor yorumcusu Emre Bol, 1-0 biten Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Hep yanlış kararlar aldın Ali Başkan. Dost acı söyler. Futbolcu aldın patates çıktı. Teknik direktör aldın domates çıktı. Manava çevirdin Fenerbahçe'yi." ifadelerini kullandı.
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