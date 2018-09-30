Ali Koç taraftarlardan özür diledi
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    Ali Koç taraftarlardan özür diledi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor yenilgisin ardından sarı-lacivertli taraftarların arasına giderek, "Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Maçın ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek özür diledi. Koç, "Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" diyerek yanlarından ayrıldı.

    Bunun üzerine taraftarlar, "Büyük Başkan" tezahüratları yaptı.

    Cocu:

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    30 Eylül 2018, Pazar
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