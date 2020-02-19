Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, "Pozisyonlara baktığımız zaman oynadığımız futboldan bağımsız, 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
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