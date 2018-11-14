Fikret Orman ve Ali Koç panelde konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"2017/18'de 4 büyük kulübün 790 milyon zararı varmış. 4 büyük kulübümüzün birikmiş zararı 900 milyon euro civarında. Finansal borçları baktığımızda 250 milyon euro'dan 672 milyon euro'ya yükseldi. Bugün itibariyle 4 büyük kulüp yıllık 900 milyon TL faiz ödüyoruz."

"TFF'den, kulüp yöneticilerden, antrenörlerden, futbolculardan medyasına kadar bu sektörün baştan aşağı değişmesi lazım. Devletimizin de içinde olduğu baştan aşağı bir yeniden yapılanma olması lazım."

"En büyük sorun, şirket sahipliği yok büyük kulüplerde. Hiçbir zaman da olmayacak. Dolayısıyla kolay kolay sermaye koyulmuyor. Biz yönetim kurulu olarak sermaye koyduk ama mart ayından sonrasını göremiyoruz. Sonrasını görebilmek için yine borçlanmamız lazım."

"Elimizdeki mevcut silahlara, araçlara, çözüm yöntemlerine bakınca, Fenerbahçe için konuşuyorum ama bence hepimiz için geçerli, bizlerin bu işin içinden çıkması mümkün değil. Baştan aşağı yöntemlerin değişmesi lazım. Belki 5 sene Avrupa'ya gitmemeyi düşünmemiz lazım."

"Başka ülkede 1 alabilecek yabancı oyuncu, burada 2, 2.5, 3, 3.5 alıyor. Avrupa'nın en yaşlı ligleri arasındayız. Baştan aşağı radikal kararlar almamız lazım."

-"4 teknik direktöre para ödüyorsunuz" Ali Koç: Benim bildiğim 2 teknik direktöre para ediyoruz. Hangi 4 teknik direktör?

"Finansal modelimizin baştan aşağı değişmesi lazım. Altyapıdan oyuncu çıkaran, daha fazla yerli oynatan takımlara teşvik verilecek. Devlet yatırım yaptıracak, yabancıya harcanan para sınırlanacak, 30 yaş üstü yabancı gelmeyecek gibi. Yapılmasına inandığım birçok şey var"

""Fenerbahçe kulübü olarak Mart'tan sonrasını göremiyoruz. Önümüzü görebilmemiz için yine borçlanmamız lazım. Sermaye artışı bizi ne zaman kadar götürür şu anda bilemiyorum."

"Beşiktaş'ta son dönemde yapılan satışlar, Avrupa'daki başarılar, ben hep olumlu açıdan örnek veriyorum. Ben ve Fikret Bey bırakıp kulüpleri gitsek, şu an hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu sistemde başkanların bir sorumluluğu yok."

"Önümüzdeki yıllarda makas daha fazla açılacak. Çoğunun sahibi var, markayı iyi yönetmişler, insan sermayeleri çok güçlü. Alırken de satarken de kazanıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara hitap ediyorlar. Bizler lokal kulüpleri, onlar global"

"Son 10 yılda Avrupa futbolunda olağanüstü bir değişiklik oldu bu 10 senede daha da fazla olacak. Gelecekte 10-15 kulüp dünya futbol piyasasının yüzde 95'ini oluşturacak"

"La Liga'daki kulüplerin iki sezon üst üste zarar etmesi yasak. Anında soruşturma açarlar. Bir sene 5 milyon zarar ederse ertesi sene en az 5 milyon kar etmek zorunda"

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ali Koç ve ben amatör insanlarız. Buraya sadece sevgimiz ve gönül verdiğimiz kulüplere destek vermek, hizmet etmek için maddi manevi mücadele ediyoruz. Futbol kulüplerini yönetmek bir bankayı, sanayi kurumunu yönetmek gibi olmuyor. Farklı dengeleri var."

"2012 Mart'ta Beşiktaş'a geldiğimde kulübün 78 milyon dolar cirosu vardı. Borcu ise 330 milyon dolardı. Bunları yönetmek ve aynı zamanda başarıyı yakalamak kolay değil."

"30 milyon doların üzerinde faiz oluşturduğunuz zaman elinizde 48 milyon dolarlık geliriniz var. Bunun da 39 milyon doları banklara temlikliydi. Dolayısıyla gelir halinizde 5 milyon dolar, kontratta ise 140 milyon dolarlık gider söz konusu."

"Kulüpler hep beraber küçülmezse bir kültür sıkıntısı oluyor. İşte rakip şunu aldı biz niye almıyoruz oluyor."

"Ali Bey, 'Avrupa'ya gerekirse 5 yıl gitmeyelim' lafını durumun derecesini göstermek için söyledi."

"Niye yaşlı oyuncu alıyorsunuz diyorlar. UEFA ile zaten 3 senelik anlaşmamız var, satmadan alamıyoruz. Genç oyuncuyu alabilmemiz için finans lazım, o yok. Öyle bir kaynağınız yoksa, olmuş bir oyuncuyu alıp fazla maaş vereceksiniz. Şartlar buna itiyor."

"100 milyon Euro'nun üzerinde futbolcu satışı yaptık."

-"Statta taraftar para nerede diye soruyor. Söylemek ister misiniz?" Fikret Orman: "Divan Kurulu toplantısında detaylı olarak anlatacağım."

"Avrupa'daki kulüplerle rekabet etmek üç büyük kulüp açısından imkansız. Çünkü onlar şirket, sahipleri var. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sadece Başakşehir'in sahibi var. Onlar bir arkadaş grubu, kulübü yönetiyorlar"

"Uzakdoğu projemiz kısa vadeli sonuçlar elde edebileceğimiz bir şey değil. Tüm kulüpler ve federasyon ortak çalışmalı. La Liga bugün 80 küsür ülkeye satılmış durumda. Ben Almanya'da Malmö maçımızı izleyebileceğim bir yer bulamadım. İzlenmeyen bir ligin marka değeri olmaz"

"Bizim kulüpler birliğinde geçen ay çalışan sayısı 3 oldu. Önceden 2 idi. La Liga'nın çalışan sayısı 486. Tüm dünyada La Liga'nın izlenmesi için çalışıyorlar."