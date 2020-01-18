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Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle alakalı gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın şuan transfer yapamadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, transfer gündemiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunurken, acil olarak Tahkim'e gideceklerini ifade etti.

Ali Koç'un açıklamaları:

TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum.

Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı.

Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor.

Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı. Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor.

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18 Ocak 2020 , Cumartesi
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