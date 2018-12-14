Ali Koç: Ersun Yanal planlarımızda yok (10 Ekim 2018)
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Ali Koç: Ersun Yanal planlarımızda yok (10 Ekim 2018)

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştığını resmen duyurdu. Sosyal medyada bu anlaşma büyük yankı buldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük bölümü sevinç yaşarken birçok futbolsever ise Ali Koç'un yaklaşık 2 ay önce 'Ersun Yanal planlarımızda yok' biçiminde yaptığı açıklamaları paylaştı.

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14 Aralık 2018, Cuma
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