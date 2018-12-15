Ali Koç - Ersun Yanal görüşmesinin perde arkası
Emre Bol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ersun Yanal arasındaki görüşmenin perde arkasında yaşananları anlattı.
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