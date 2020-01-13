Ali Koç Damien Comolli için son kararını verdi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Simon Falette transferi sonrası eleştirilerin odağı olan sportif direktör Damien Comolli ile şimdilik yola devam edeceklerini söyledi.
"Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almamalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız."
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