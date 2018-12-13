"Ali Koç Comolli'ye gelmeden önce maaş vermiş"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında, "İddiaya göre Fenerbahçe'ye gelmeden önce de 1 sene boyunca Comolli'ye maaş verilmiş" dedi.
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