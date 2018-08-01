Ali Koç: "Bu sistem, kalitenin de artmasını sağlayacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatayı minimize edecek teknolojinin kullanılması gerektiğini söyleyen Koç, “Bu sistem, futbolda kalitenin de artmasını sağlayacak” dedi.VAR tanıtım toplantısının ardından VAR merkezini gezen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Video Yardımcı Hakem sisteminin olumlu olacağını söyleyen Koç, "İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama hatayı minimize edecek teknoloji kullanılmalı. Dünya Kupası'yla birlikte birçok lig bunu kullanacak. Bundan sonra da bu durum norm haline gelecek. Bu yatırımı yaptığı için TFF'yi tebrik ediyorum. Bu uygulamayı geçen sene denediler ve Dünya Kupası'nda da faydalarını gördük. İnovatif olması ve teknoloji kullanımı açısından çok önemli. Ben teknolojiye çok önem veriyorum. Doğru atılmış bir adım. Geçen sene pek çok maçta pek çok kulüp hakem hatalarından şikayet ettiler. Geçen sene averajın da üzerinde hatalar yapılıyordu. Kesinlikle bir niyet sorgulaması yapmıyorum. Ama bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum. Buna çok önem veriyorum. Ne kadar çok hata olursa, o kadar gerginlik oluyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım" diye konuştu.





"Türk futbolunun marka değeri de olumlu etkilenecektir"



Bu sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için 100 maç geçmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Ali Koç, "11 haftada 99 maç oynanıyor. Bunun iletişiminin iyi yapılması gerekiyor. İlk haftadan itibaren sistem yerleşene kadar kendi içerisinde de hatalar olacaktır. Burada basına da çok iş düşüyor. Bunu kamuoyuna anlatmanız gerekiyor. 3. haftadan itibaren tenkit etmeye başlarsak zarar veririz. Türk futbolunun marka değeri çok daha fazla olmalı. Futbolun içinde bulunduğu mali sıkıntıları herkes biliyor. Bunu aşabilmek için kaliteyi artırmamız lazım. Hem sporcu, ham takımların, hem seyir zevkinin hem de hakemlerin kalitesi artmalı. Bu şekilde sponsorları çekebiliriz. Bugün sponsorlar Türk futboluna mesafeli duruyor. Bu kadar gerginlik, bu kadar nefret söyleminin olduğu noktada, burada hakem hatalarının da bu söylemlere katkı sağladığını düşünürsek, VAR sayesinde işin bu noktası minimuma inecek. VAR sisteminin iyi anlatılması, genel durumun daha yapıcı olması açısından sizlere de çok iş düşüyor. Umarım yeni sezonda çok güzel işlere imza atarız" diyerek sözlerini tamamladı.