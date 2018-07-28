Ali Koç: Benfica talihsiz bir eşleşme

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Tarafatarın kendisine olan ilgisi hakkında da konuşan Koç, "'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratından ben de çok rahatsızım. Hiçbir zaman 'Böyle tezahürat yapın, yaptırın' demedik. Bizim fıtratımızda kime ne söyleyeceğini, ne tezahürat yapacağını söylemek yok" şeklinde konuştu.

TALİHSİZ BİR EŞLEŞME OLDU



Benfica eşleşmesini de değerlendiren Koç, "Bana göre talihsiz bir kura çektik ama yeni Fenerbahçe bu işin üstesinden gelebilecek durumda. Benfica'yı eleyebiliriz, bu şansızlık da bir yerde dönecek, belki de bu maçta dönecek" dedi.



KONUŞMAK, ELEŞTİRMEK İHANET DEĞİLDİR



Kendisi ve yönetimi hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Koç, "Konuşmak, eleştirmek ihanet değildir, konuşacağız. Çok az konuşacaktım ancak bazı konuşmacıların söylediklerine cevap vermek zorundayım. Kurumsallaşma, uzman kadrolar hakkında konuşacağım. Seçim boyunca hiç yönetim kurulundan bahsetmedim, yönetim kurulu önemli değil, bu kulübü yönetecek profesyoneller, kişiler önemli. İnsan sermayenizin kalitesi kadar iyisinizdir, biz de Fenerbahçe için buradan yola çıktık. Geçen yönetim kurulumuzda 11 kişi 1907 üyesiydi, biz bir bütünüz, Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimizi değil, bir çok şeyimizi taşın altına soktuk. Tecrübe çok önemlidir ama her şey değildir, bunu gördük. Hayal ettiğimiz kadroları Fenerbahçe'de yönetim olarak kurduğumuzu düşünüyoruz. Her türlü samimi eleştiri bizim için fırsattır, ne zaman isterseniz bu tip eleştirilere açığız. Bizi uyarın, daha iyisini yapmamıza vesile olun. Uyarılmamız gerekiyorsa bizi uyarın. Daha önce bu görevler yerine getirilseydi, bugün karşımıza çıkan tablolar olmazdı. Bu durumun içinden çıkacak bir camia varsa o da bu camiadır. Fenerbahçe dinamikleri harakete geçiyor" dedi.



FENERBAHÇE BİR KURTULUŞ SAVAŞI İÇERİSİNDEDİR



Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşı içerisinde olduğunu ifade eden Koç, "Üniversite yapmak kolay değil. Kaç para harcıyorsanız diye soruyorsanız, söylersem dudaklarınız uçuklar. Kaliteli bir üniversite yapmak istiyoruz. Biz bir spor kulübüyüz ama kim istemez ki bu kulübün iyi bir üniversitesi olsun ancak biz bir spor kulübüyüz ve belli dinamiklerimizi harekete geçirmek zorundayız. Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşı yapması gereken durumdur. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Alİ Koç olarak seçilmedim. Biz Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu bu durumdan Koç Holding olarak değil Fenerbahçe olarak çıkacağız, bizim bu gücümüz var" şeklinde konuştu.



YENİ BİR TESİS YAPMAYACAĞIZ



Aziz Yıldırım'ın en büyük projesi 1 Milyon Üye projesinin rafa kaldırılabileceğini ifade eden Koç, "1 Milyon Üye projesini ciddi anlamda irdeliyoruz, geleceği nasıl olacak bakacağız, hep beraber karar vereceğiz. Fenerbahçe'nin bugün geldiği durumdan hepimiz sorumluyuz, çünkü hesap sormadık, kurcalamadık. Fenerbahçe'de kısa vadede yeni bir tesis olmayacak, olursa da önce altyapıları daha sonra da A Takımımızı taşıyacağımız bir tesis olacak. Önceki yönetimimizin Gebze projesi vardı ancak orada da hukuki bazı sorunlar var" ifadelerini kullandı.



ÖMER FARUK BEYAZ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK



Ömer Faruk Beyaz'ın (15) transferini açıklayan Koç, "Fenerbahçe'nin en büyük yatırımı futbolcu yatırımıdır ve bu yatırımın bize geri dönüşü son dönemde hiç olmadı. Temel ilkelerimizden biri de genç futbolcuları kadromuza katmak, parlatmak ve daha sonra da yatırımımızın karşılığı almak. Feyenoord maçında Ömer Faruk Beyaz arkamızda oturuyordu, kendisi ile görüştük, ailesi ile de görüştük. Sözleşme imzaladık. Futbolda bazen aileler çocuklarının kariyerini çok iyi planlıyor. Biz sporcu fabrikası olmak durumundayız. Cocu'yu seçerken, gençlere verdiği önem belirleyici nedenlerden biri oldu" dedi.



FENERBAHÇE İÇİN HERKES FEDAKARLIK YAPTI



Fenerbahçe'de herkesin fedakarlık yaptığının altını çizen Koç, "Seçimde Fenerbahçe'nin farkını gösterdik. Göreve geldikten sonra 'Herkes fedakarlık yapacak' dedik. Camiaya ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. FFP, futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılmış ama ülkemizde aynı neticenin alınmadığı bir unsur. Karamsar olmayalım. Yepyeni bir hikaye yazmanın, yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden sevgi ve saygı görmeye layık olmanın zamanı. Yeni bir atılım zamanı. Mutlu günlere dönmenin zamanı" ifadelerini kullandı.