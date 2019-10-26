Ali Koç: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizimle olmasından onur ve gurur duyuyoruz
Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Kurulda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Erdoğan'ın Divan Kurulu'na katılmasıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fenerbahçe biri dünya yıldızı 3 transferi ocakta İstanbul'a getiriyor!
- Fenerbahçe'de Kolarov operasyonu!
- Fenerbahçe'de Vedat Muriç farkı! 8 haftada...
- Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e yeni talip!
- Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'dan anlamlı ziyaret!
- Emre Belözoğlu Ibrahımovic'le aynı 11'de!
- Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a flaş talip!