Ali Koç: 3 hoca da hatasını kabul etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, ''Bizim sızdırılan bilgilerimiz sadece maç verileri değildir. 176 ayrı mesajla dışarıya antrenman programları, antrenman görüntüleri ve oynadığı maçlarla alakalı veriler yollanmıştır'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Futbolda beklentinin uzağında olduklarını kaydeden Ali Koç, zihniyet değişikliğinin sıkıntılar yaratacağını bildiklerini ifade etti.



Temel felsefelerinden birinin yaş ortalamasını düşürmek olduğunu ifade eden Ali Koç, ''Geçen sene itibarıyla ligin en yaşlı takımlardan biriydik. İkinci hedef ise maaş ortalamasını düşürmekti. Üçüncü hedefimizde yatırım yaptığımız sporculardan bir ekonomik değer sağlamaktı. 3 hedefle yola çıktık. Bu sene 25 milyon Euro'luk satış yaptık ve 13 milyon Euro satın alma yaptık. Finansal Fair-Play sıkıntılarından dolayı satışlarımızda transferin sonuna geldiği için bunları son dakika yapmak zorunda kaldık. Hocamız 2 ay boyunca en temel oyuncusu olan Josef ve Giuliano'yu satmak zorunda kaldık. İkisinin getirdiği meblağa baktığımız zaman hepimiz karar verdik ki satmamak sorumsuzluk olur. Josef Aralık'ta boşa çıkacaktı ve 4 milyondan başlayan pazarlıklar 12 milyona gelince yapacak hiç bir şey yoktu. Hocamızın da hakkını vermek lazım 2 önemli oyuncudan mahrum kaldı. Yeni bir takım kurduk sancılı olacağınız biliyorduk. Belki çok fazla yeni oyuncuyu çok erken sahaya sürmenin öz eleştirisini yapabiliriz. Samandıra'nın dengelerine daha çabuk hakim olamamaktan dolayı da öz eleştiri olabilir. Bunlara rağmen 9 maçta aldığımız 9 puan sadece bunlarla açıklanamaz. Bizim gibi büyük takımlar kötü oynadığı zamanda maç kazanabilir. Bütün olumsuzlukları biz üst üste yaşadık. Bu kadar kötü bir başlangıcın sonu iyi olacak bir karmanın olacağını kendi kendime söylüyorum. Kulübümüzün geleceğinin temellerinin daha sağlam olması, kendi ürettiği mali güçten sürdürebilir bir sportif başarı yakalaması gerekiyor. Yola çıkarken zor olacağını biliyorduk. Değişime harcayacağımız zamanı futbolda kriz yönetimine harcıyoruz. Kötü oynadığımız günler geçti. 5 maçın 4'ünde gol yemedik savunmayı oturduk. Ofansif futbolda oturdukça galibiyetler gelecektir" dedi.



"İNANDIĞIMIZ YOLDA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ''



Ali Koç, psikolojik bir virajdan geçtiklerini ifade ederek, ''Buradaki en büyük gücümüz taraftar ve camiadır. Biz pek çok alanda aynı anda mücadele ediyoruz. Biz bu mücadeleyi vereceğiz siz yeter ki arkamızda olmaya devam edin. Bizde bu engelleri aşacak güç, enerji ve inancın hepsi var. Zaman alacaktır ama olacaktır. Dolayısıyla inandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz. İnşallah başarılı oluruz'' ifadelerini kullandı.



"İŞLER KÖTÜ GİDİNCE VİRÜSLER ORTAYA ÇIKIYOR"



'İşler kötü gidince virüsler ortaya çıkıyor' diyen Ali Koç, "Bunun bir kısmı art niyetli olan Fenerbahçe'nin başarısını istemeyen, bir kısmı değişime karşı çıkan kişiler olabilir. İnsanın doğasında da bu var. Futbolumuz kötü gittiği zaman hocamızla yönetimimizle alakalı yıpratıcı haberler var. Biz mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Kapı arkasında lokantalarda medya mensuplarıyla bir araya gelip arkadan haberler yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.



''176 MESAJLA DIŞARIYA BİLGİ SIZDIRILMIŞ''



Ali Koç, takımla ilişiği kesilen 3 hoca ile ilgili olarak ise, ''Bizim sızdırılan bilgilerimiz sadece maç verileri değildir. Antrenman programları, antrenman görüntüleri ve oynadığı maçlarla alakalı verileri 28 Hazirandan itibaren bizim tespit ettiğimiz 176 ayrı mesajla dışarıya yollamışlar. Bunun neresi normaldir. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki insanlar yalan söylüyor herkes inanıyor, doğru söyleyen ispatlamak zorunda kalıyor. Bu kişiler medyaya ile ilgili taşlarını döksün diye bekledik. Basın toplantısı yapıp mahkemeye vereceklermiş. Yapsınlar bekliyoruz. Her hususta her olayda madalyonun iki yüzü olduğuna inanan insanım. Hocalarımızla görüşme konusunda hiçbir sakınca yoktu. Bu insanlar randevu isteyeceklerini basına söylüyorlar. 2 saat hocalarla bir görüşmemiz oldu. Kulübe geldiler. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber oturduk dinledik. Çok şeyler anlatıp söylediler. Onlara 'çok şey söyleyip anlatıyorsunuz ama hiç bir şey söylemiyorsunuz' dedim. Hatalarını kabul ettiler. Niyetlerinin kötü olmadığını ve pişman olduklarını istenilen bir basın açıklaması yapacaklarını ifade ettiler. Bizim için makuldü. Çünkü bu kişilerin aileleri de çocukları da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Hiçbir denilen şey inkar edilmedi. Bilgi sızdıran arkadaşa dedik ki bu Türkiye'de dört ayrı hususta kanuna aykırı. Bizde kulübe ait geçen sene verileri yoktu ama onların bilgisayarlarında vardı. Bu toplantının sonunda öyle bir noktaya geldik ki hatta ben Murat beye dedim ki ben çocuklar konusunda hassasım. Böyle bir şey olmuşsa okula gidip görüşeyim dedim. Siz o zaman pişmansanız özür dileyeceksiniz bir açıklama hazırlayın bize iletin ve biz bunu açıklayalım konuyu kapatalım dedik. Hatta belli bir süre maaşınızı ödeyelim aileniz sıkıntıya girmesin dedik. 2 gün sonra bir açıklama geldi basına o günkü toplantıda yaptığımız konuşmalar yazıldı. Adamlar bilgi sızdırmaktan dolayı orta yolu bulmaya çalışıyoruz vicdanlı davranıyoruz fakat bunlar yine dayanamayıp bizim konuştuklarımızı bire bir olmasa da basında çıkıyor. Bu olay olduktan sonra biz bu iş bitmiştir diye konuştuk. Bu konuda biz cevap vermediğimiz için insanlar atıp tutabiliyor. Biz az konulup öz konuşmayı tercih ediyoruz. Bunlara alışacaklar ve daha sağlıklı iletişim kuracağız. Şuan mesajlaşarak özür diliyorlar, çocuklarının resimlerini yolluyorlar. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Bunu böyle bilmenizi sizden rica ediyorum. Bu kadar olağan dışı bir olayı olağan bir olaymış gibi medyadaki ağabeyleriyle, dostlarıyla konuşmaları aslında Türk futbolunun yozlaşmasının en güzel örneğidir. Bu bilgilerin neden sızdırıldığının cevabı yok. Bunun sebebi ne olabilir diye araştırıyoruz. Diyelim ki bilgiler yollandı, bu iş hiç bir şey olmamış gibi geçilemez. Medyaya söylüyorum birazda işin ciddiyetini anlayın. Biz 111 yıllık kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu verileri birde alan taraf var. Alan tarafın söylemesini bekliyorum bu hatadır diye" dedi.





''ŞAMPİYONLUKLAR GÖZ ARDI EDİLEMEZ''



Başkan Ali Koç, kayıtta bulunmayan şampiyonluklar hakkında şu ifadeleri kullandı:



''Bu kupa durumu yönetimler üstü bir konudur. Kim varsa yönetimde bunların üzerine gitmelidir. Bizzat TFF tarafından 1924 yılı itibarıyla resmi olarak oynatılan Türkiye şampiyonaları, Bazılarını liglere isimlerini verdiğimiz insanların kazandıkları şampiyonluklar göz ardı edilemez. Bu konu sadece Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Aradaki tek fark Fenerbahçe'nin daha fazla şampiyon olmasıdır. Benzer sayılarda olsa bu kadar bekletilmezdi bu konu. Camiadaki herkes bu konuya hassas.''





''ZAMAN ZAMAN KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALMAZ''



Ciddi anlamda yapılan yanlışlarda zaman zaman kırılan kolun içinde yen kalmayacağını söyleyen Ali Koç, ''Kalmaz ki bir daha bunlar yaşanmasın. Biz göreve geldiğimizden beri ciddi rakamsal olarak katkıda bulunan insanlar var. Çok rahatlıkla katkı alacağımız insanlarla da istediğimiz noktaya gelemedik. Kaynak kampanyaları geleceğimiz açısından çok önemli. Biz bu işten çıkacaksak birlik ve beraberlik içinde çıkarız. Biz bu kampanyaları en küçükten en büyük rakamlara kadar kurguluyoruz. Biz ilk dönem sonunda 60 bini hedefliyoruz üyelik için. Büyüklerimiz bazen diyor küçük kalalım. Biz de diyoruz ki sağlıklı olalım demokratik kalalım. Hepimiz bu kampanyalara hizmet etmeliyiz'' şeklinde konuştu.





''GALATASARAY MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLACAK''



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak derbi maçın kendileri için dönüm noktası olacağını ifade eden Ali Koç, ''İşler ne kadar kötü giderse gitsin en büyük direnç kaynağımız üyelerimiz, taraftarlarımızdır. Belçika'da 2-0'ken taraftarın daha fazla tezahürat yapmasını hocaya anlatım. 'Gör Fenerbahçe'nin farkını' diye. Geçenlerde rakibimizin Avrupa'da yenildiği zaman tepkiler gördüm, Brüksel'de taraftarımızı gördüm. Hakikaten farklı bir kulübüz'' dedi.



''DEREAĞZI'NIN TAMAMEN YENİLENMESİ GEREKİYOR''



Dereağzı Tesisleri'nde yenilenmeye gidilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Koç, ''Dereağzı'na yeni sahalar gerekmekte. Lojmanların tamamen yenilenmesi gerekmekte. Zorlarsan 5 futbol sahası oluyor. Onun yerine dedik ki futbol çıksın her şey Dereağzı'nda kalsın. Altyapımızı baştan aşağı değiştirmemiz lazım. Futbol şubesini çıkıp yerine diğer şubelerin daha modern şeylerin içinde kalması gerektiğini düşündük" diye konuştu.



''EN FAZLA PARA KAZANIP EN AZ MESAİ HARCANAN MESLEKLERİN BAŞINDA FUTBOL GELİR''



Bütün meslek gruplarına bakıldığı zaman en fazla paranın futbolda kazanıldığını dile getiren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:



''Bütün mesleklere bakın en fazla para kazanıp en az mesai harcayan mesleklerin başında futbol gelir. Fenerbahçe'de oynamanın bilinci var. Bizler de oyunculara bunları aşılıyoruz. Oyuncularımızın başarılı olabilmeleri için gerekli imkanları sağladık. Büyük kulüpler içinde futbolculara borcu olmayan tek takımız. İnşallah bunun meyvelerini de toplarız.''



''TESİSLERİN ADININ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMASI GURUR VERİR''



Sosyal tesislerin adının Mustafa Kemal Atatürk olması yönündeki teklife razı olduğunu kaydeden Ali Koç, ''Getirin öneriyi. Benim başkanlığımda böyle bir şeyin olması bana müthiş bir gurur verir'' diye konuştu.