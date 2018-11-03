Ali Baransel: "Şili basınına göre Sampaoli işi bitti"
A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, "Sampaoli'nin temsilcileri Fenerbahçeli yetkililer ile görüşmüş. Ayrıca Şili basınında Fenerbahçe-Sampaoli işi bitmiş olarak yazılıyor." dedi.
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