Alexsandar Kolarov'da işlem tamam
Fenerbahçe, Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un transferindeki pürüzleri giderdi. Sarı lacivertilerin kısa süre içerisinde Sırp futbolcunun transferini noktalandırması bekleniyor.
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