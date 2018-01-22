Alexis Sanchez Manchester United'da
Manchester United, Arsenal'den Alexis Sanchez'i transfer etti. Resmi açıklama bu videoyla geldi.
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