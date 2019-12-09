Alex'den Fenerbahçe ve Falcao açıklaması
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bir etkinlik için geldiği İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Sarı lacivertli takımda bir gün teknik direktörlük yapmak istediğini söyleyen Alex, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü falcao ile ilgili de konuştu....
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