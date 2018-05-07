Alex Telles'ten F.Bahçelileri kızdıran tezahürat...
Porto forması giyen ve gelecek sezon Chelsea'ye trnasfer olması beklenen Alex Telles, şampiyonluk kutlaması sırasında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu.
Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk kutlaması yaparken sosyal medyadan canlı yayın yapan Galatasaray'ın eski yıldızı, fenerbahçe'ye yaparak "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.
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