Aleksic'ten müthiş rövaşata
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir'in Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, mücadelenin 22. dakikasında harika bir rövaşatayla kaleyi yokladı ancak Kırklarelispor kalecisi İbrahim Demir aynı güzellikte kurtardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız isim PSV ile anlaştı
- Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliyat riski...
- Arda Turan resmen imzalıyor! Yeni takımı...
- Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...
- Fenerbahçeli yıldıza dev talip! Beklenmedik ayrılık
- Fenerbahçe yönetiminden şoke eden transfer kararı! Satılıyor...
- Dünya devi listesine Çağlar Söyüncü'yü aldı! Sezon sonu...
- Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.